Экс-прокурору Новосибирской области Фалилееву изменили приговор

19 декабря Восьмой кассационный суд в Кемерово рассмотрел жалобу стороны защиты на приговор бывшему прокурору Новосибирской области Владимиру Фалилееву. Фемида смягчила наказание экс-правоохранителю.
Владимир Фалилеев не признал вину во взяточничестве и просил в кассации о полном оправдании. В начале года Ленинский районный суд Барнаула вынес ему обвинительный приговор. Экс-прокурор обжаловал решение в апелляционной инстанции, но Алтайский краевой суд ужесточил ему наказание до 9,5 лет колонии строгого режима со штрафом 5,7 миллиона рублей. Помимо этого, Фалилеева лишили классного чина «Государственный советник юстиции 2 класса» и почетного звания «Заслуженный работник прокуратуры РФ».
Сегодня кассационный суд вновь изменил приговор бывшему облпрокурору, снизив срок пребывания в колонии строгого режима до 9 лет.
Напомним, что Владимиру Фалилееву инкриминировали получение взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). По версии следствия, с 2015 года фигуранту поступали транши от предпринимателя Олега Ярового. Бизнесмен оплачивал покровительство высокопоставленного покровителя как «живыми» деньгами, так и определенными услугами. Правоохранители оценили коррупционные доходы прокурора в 10,9 миллиона рублей.
В ноябре Алтайский краевой суд смягчил наказание бывшей зампрокурора Новосибирской области Любови Кузьменок, которая работала под началом Фалилеева.
Иван ЛУДНОВ.