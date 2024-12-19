Экс-прокурору Новосибирской области Фалилееву изменили приговор

Владимир Фалилеев не признал вину во взяточничестве и просил в кассации о полном оправдании. В начале года Ленинский районный суд Барнаула вынес ему обвинительный приговор. Экс-прокурор обжаловал решение в апелляционной инстанции, но Алтайский краевой суд ужесточил ему наказание до 9,5 лет колонии строгого режима со штрафом 5,7 миллиона рублей. Помимо этого, Фалилеева лишили классного чина «Государственный советник юстиции 2 класса» и почетного звания «Заслуженный работник прокуратуры РФ».