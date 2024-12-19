Путин прокомментировал экологическую катастрофу в Керченском проливе

Во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным был задан вопрос о ЧП в Керченском проливе. В эфире показали сюжет о ситуации на черноморском побережье, где на берег вынесло мазут из потерпевших крушение танкеров. В Анапе даже развернули пункт помощи птицам, которые гибнут от мазута. Это настоящая экологическая катастрофа.