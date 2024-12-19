Путин прокомментировал экологическую катастрофу в Керченском проливе

Во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным был задан вопрос о ЧП в Керченском проливе. В эфире показали сюжет о ситуации на черноморском побережье, где на берег вынесло мазут из потерпевших крушение танкеров. В Анапе даже развернули пункт помощи птицам, которые гибнут от мазута. Это настоящая экологическая катастрофа.
В Керченском проливе 15 декабря произошло ЧП: сразу два судна потерпели крушение, у одного из танкеров оторвало носовую часть из-за сильного шторма. Оба корабля перевозили несколько тысяч тонн нефтепродуктов, которые в итоге оказались в море.
Президент отметил, что, по некоторым данным, капитаны не увели суда в укрытие. Путин указал, что шторм еще продолжается. Как ожидается, к выходным море утихнет, тогда можно будет наладить работу по очистке.
18 декабря продолжался шторм и работать было сложно. К субботе погода наладиться и можно будет продолжить работы.
40% топливо вытекло, это очевидно, отметил Путин. Добавив, что проблема должна быть разбита по этапам. Огородит участок, чтобы топливо не распространялось. Возможно, будет организована дополнительная группировка МЧС.
Надо вытаскивать затопленные танкеры на берег, говорит Путин. Это большая работа, добавил президент, выразив надежду, что время не будет упущено.