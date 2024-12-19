На Кубани водитель иномарки сбил 12-летнюю девочку. Авария произошла вечером 18 декабря в станице Пластуновской Динского района.
Предварительно, школьница перебегала дорогу на улице Мира. В этот момент 25-летний водитель автомобиля Mazda не притормозил и сбил девочку.
«В результате происшествия девочка была травмирована, ей назначено амбулаторное лечение. Обстоятельства происшествия устанавливаются», — сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
Ранее «Комсомольская правда»-Кубань" рассказывала о том, что в Гулькевичском районе женщина за рулем иномарки сбила 7-летнего ребенка. Юного пешехода госпитализировали.