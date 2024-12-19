Под Волгоградом осудят двух братьев, едва не убивших человека за долг

Братья из Волгоградской области пойдут под суд за разбойное нападение.
Прокуратура Среднеахтубинского района Волгоградской области передала в суд уголовное дело против двух братьев, обвиняемых в разбойном нападении. Мужчины 45 и 37 лет подозреваются в преступлении, совершённом группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 162 УК РФ).
Как установило следствие, вечером 11 сентября 2024 года братья приехали в село Верхнепогромное к дому своего знакомого. Под предлогом возврата несуществующего долга они потребовали у него 20 тысяч рублей, угрожая ножом и, якобы, огнестрельным оружием, которого на самом деле при себе не имели.
Однако потерпевший не поддался на угрозы. Закрывшись в доме, он вызвал полицию, благодаря чему злоумышленников удалось задержать по горячим следам.
Оба обвиняемых признали свою вину. Прокуратура, изучив материалы дела, сочла доказательства, собранные следствием, достаточными для направления дела в суд. До вынесения приговора мужчины будут находиться под стражей.
Санкция статьи, по которой их обвиняют, предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.