Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Волгоградом осудят двух братьев, едва не убивших человека за долг

Причем долговая история оказалась выдуманной.

Братья из Волгоградской области пойдут под суд за разбойное нападение.

Прокуратура Среднеахтубинского района Волгоградской области передала в суд уголовное дело против двух братьев, обвиняемых в разбойном нападении. Мужчины 45 и 37 лет подозреваются в преступлении, совершённом группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 162 УК РФ).

Как установило следствие, вечером 11 сентября 2024 года братья приехали в село Верхнепогромное к дому своего знакомого. Под предлогом возврата несуществующего долга они потребовали у него 20 тысяч рублей, угрожая ножом и, якобы, огнестрельным оружием, которого на самом деле при себе не имели.

Однако потерпевший не поддался на угрозы. Закрывшись в доме, он вызвал полицию, благодаря чему злоумышленников удалось задержать по горячим следам.

Оба обвиняемых признали свою вину. Прокуратура, изучив материалы дела, сочла доказательства, собранные следствием, достаточными для направления дела в суд. До вынесения приговора мужчины будут находиться под стражей.

Санкция статьи, по которой их обвиняют, предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.