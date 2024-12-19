Под Волгоградом осудят двух братьев, едва не убивших человека за долг

Как установило следствие, вечером 11 сентября 2024 года братья приехали в село Верхнепогромное к дому своего знакомого. Под предлогом возврата несуществующего долга они потребовали у него 20 тысяч рублей, угрожая ножом и, якобы, огнестрельным оружием, которого на самом деле при себе не имели.