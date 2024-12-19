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Уголовное дело завели на 14-летнего подростка в Караганде

В Караганде 14-летнего подростка задержали по подозрению в краже теплообменного аппарата стоимостью 3 млн тенге с охраняемого завода. Возбуждено уголовное дело, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, в полицию поступило сообщение о краже теплообменного аппарата с территории одного из предприятий Караганды. Неизвестный, вскрыв окно цеха, похитил конденсатор, причинив ущерб в размере 3 млн тенге. Производственная территория находилась под охраной охранника и двух собак.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого — 14-летнего подростка, который дал признательные показания. Вещественное доказательство изъято. В отношении родителей подростка составлен административный протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей в воспитании сына. Возбуждено уголовное дело, в настоящее время проводится расследование.