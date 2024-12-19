В парламенте Абхазии произошла стрельба, погиб депутат

Исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба заслушал информацию силовых структур о произошедшем. Участники совещания доложили о начале расследования случившегося. Местный Telegram-канал AMPA-Life пишет, что на совещании в парламенте обсуждался законопроект о запрете майнинга, в ходе которого Адгур Харазия и Кан Кварчия «вступили в перепалку, а Вахтанг Голандзия пытался их разнять».