Не кормила и не лечила: в Башкирии мать двухлетнего мальчика жестоко с ним обращалась

По имеющейся информации, мать двухлетнего сына не занималась его воспитание, плохо или совсем не кормила, а также лишала его сезонной одежды. По врачам женщина ребенка тоже не водила, из-за чего имеющееся у него заболевание обострилось и прогрессировало.