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Не кормила и не лечила: в Башкирии мать двухлетнего мальчика жестоко с ним обращалась

В Башкирии мать двухлетнего сына обвиняется в жестоком с ним обращении.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии жительница Дюртюлинского района обвиняется в жестоком обращении с ребенком. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По имеющейся информации, мать двухлетнего сына не занималась его воспитание, плохо или совсем не кормила, а также лишала его сезонной одежды. По врачам женщина ребенка тоже не водила, из-за чего имеющееся у него заболевание обострилось и прогрессировало.

Ранее женщина не раз попадала в поле зрение органов опеки и полиции и была привлечена к административной ответственности.

Свою вину женщина признала. Теперь мать мальчика ждет суд, который определит ее судьбу.

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