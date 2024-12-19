«Из благополучной семьи, раньше не привлекался». 16-летний пинчанин поработал два месяца и может сесть на 15 лет

Правоохранители Пинска с поличным задержали учащегося одного из учреждений общего среднего образования. Подросток около двух месяцев проработал на наркомаркет, а при обыске тайников обнаружили и изъяли свыше 3 граммом опасного психотропного вещества «4-СМС».