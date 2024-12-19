«Из благополучной семьи, раньше не привлекался». 16-летний пинчанин поработал два месяца и может сесть на 15 лет

В Пинске будут судить 16-летнего наркокурьера, которому грозит 15-летний срок. Подробности рассказали в УВД Брестского облисполкома.
Правоохранители Пинска с поличным задержали учащегося одного из учреждений общего среднего образования. Подросток около двух месяцев проработал на наркомаркет, а при обыске тайников обнаружили и изъяли свыше 3 граммом опасного психотропного вещества «4-СМС».
В УВД отметили, что фигурант из полной и благополучной семьи, ранее в поле зрения сотрудников милиции он не попадал.
В милиции подросток признался, что его привлекло заманчивое предложение о подработке, которое он нашел в мессенджере. «Куратор» пообещал ему полную безопасность и избежание уголовной ответственности в случае задержания.
Свою вину молодой человек признал полностью, ему грозит срок до пятнадцати лет.
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