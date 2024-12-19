В ликвидации последствий выброса мазута на Кубани участвуют 5500 человек

По словам вице-губернатора Кубани Александра Нестеренко, благодаря увеличению количества техники и ускорению вывоза песка, загрязненного нефтепродуктами, в том числе ночью, сейчас на утилизацию направили более 850 тонн песка с нефтепродуктами. Очищено более 10 км прибрежной полосы. Самыми сложными участками являются Благовещенская коса и поселок Витязево. Сегодня там увеличат группировку и средства.