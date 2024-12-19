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С пляжей Краснодарского края собрано около 100 тонн нефтепродуктов

Спасатели и волонтеры в Краснодарском крае собрали около 100 тонн нефтепродуктов, сообщила пресс-служба МЧС России.

Источник: Сергей Мальгавко/ТАСС

В сообщении уточняется, что очищено более 10 км береговой линии. «Ночью работы продолжатся. На месте более 5 000 человек», — передает ведомство.

В МЧС сообщали, что к очистке побережья привлечено более 60 единиц техники. 18 декабря МЧС передавало информацию о том, что мазутом покрыто 49 км черноморского побережья. За сутки было обследовано более 29 км территории.

15 декабря танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» потерпели крушение у Керченского пролива. Погиб один человек. Суммарно судна перевозили 9,2 тыс. т мазута. В результате образовался разлив нефтепродуктов в море.

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