С пляжей Краснодарского края собрано около 100 тонн нефтепродуктов

В сообщении уточняется, что очищено более 10 км береговой линии. «Ночью работы продолжатся. На месте более 5 000 человек», — передает ведомство.
В МЧС сообщали, что к очистке побережья привлечено более 60 единиц техники. 18 декабря МЧС передавало информацию о том, что мазутом покрыто 49 км черноморского побережья. За сутки было обследовано более 29 км территории.
15 декабря танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» потерпели крушение у Керченского пролива. Погиб один человек. Суммарно судна перевозили 9,2 тыс. т мазута. В результате образовался разлив нефтепродуктов в море.