Полицейские нашли молодую пару, спилившую елку в Уфе

В Уфе установили личности срубившую и похитивших молодую ель жителей Башкирии. Напомним, молодая пара, вооружившись ножовкой, пошла по улицам города искать новогоднее дерево, чтобы встречать праздник по всем традициям. В какой-то момент им приглянулись елочка на Тукаева, они ее срубили и потащили домой.