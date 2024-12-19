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Полицейские нашли молодую пару, спилившую елку в Уфе

В Уфе полицейские нашли похитителей ёлки.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе установили личности срубившую и похитивших молодую ель жителей Башкирии. Напомним, молодая пара, вооружившись ножовкой, пошла по улицам города искать новогоднее дерево, чтобы встречать праздник по всем традициям. В какой-то момент им приглянулись елочка на Тукаева, они ее срубили и потащили домой.

Елочными воришками оказались 23-летняя уфимка и 25-летний уроженец Нефтекамска. Теперь им за сруб ели грозит уголовное преследование.

— По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "незаконная рубка лесных насаждений, — сообщили в МВД по РБ.

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