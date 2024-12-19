Ростовский суд приговорил к колонии украинцев, пытавшихся взорвать блок-пост

В начале 2022 года Сергей Федоссенко и Владислав Водолазский решили взорвать блок-пост российской армии в городе Токмаке Запорожский области, а затем, завладев хранящимся там оружием, расстрелять военнослужащих ВС РФ. Для этого они обратились за помощью к Виталию Дзюбе. Тот предоставил им взрыватели от гранат и металлические шарики для стрельбы из пневматического пистолета, которыми завладел незаконно.