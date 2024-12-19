Дом разрушило взрывом в Карагандинской области

Как рассказали в пресс-службе ведомства, инцидент произошел 19 декабря 2024 года в 09:20. В одноэтажном двухквартирном доме на улице Садовая в квартире № 1 хлопок газовоздушной смеси 5-литрового газового баллона не вызвал возгорания, но привел к значительным разрушениям. Обрушились межкомнатные перегородки, перекрытие и облицовочный кирпичный слой стен на общей площади 30 кв.м. К счастью, на момент происшествия дома никого не было, обошлось без жертв и пострадавших.
Департамент по чрезвычайным ситуациям напомнил о важности соблюдения правил безопасности при использовании бытовых газовых приборов:
- запрещается хранить и использовать бытовые газовые баллоны в жилых многоквартирных домах этажностью более двух этажей;
- нельзя хранить баллоны на балконах и лоджиях;
- при заносе газовых баллонов с холода в теплые помещения не размещайте их рядом с отопительными приборами и печами;
- не производите самовольную газификацию помещений, замену и ремонт газовых приборов;
- заправляйте бытовые газовые баллоны только на специализированных станциях;
- не перенаполняйте газовые баллоны выше 85% от их общей вместимости;
- не оставляйте работающие газовые приборы без присмотра;
- не используйте открытый огонь для проверки утечки газа; не допускайте детей к использованию газовых приборов.
В ведомстве добавили, что при любых подозрениях на возможные чрезвычайные ситуации или пожары необходимо звонить по номерам «112» или «101».