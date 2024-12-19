Дом разрушило взрывом в Карагандинской области

Как рассказали в пресс-службе ведомства, инцидент произошел 19 декабря 2024 года в 09:20. В одноэтажном двухквартирном доме на улице Садовая в квартире № 1 хлопок газовоздушной смеси 5-литрового газового баллона не вызвал возгорания, но привел к значительным разрушениям. Обрушились межкомнатные перегородки, перекрытие и облицовочный кирпичный слой стен на общей площади 30 кв.м. К счастью, на момент происшествия дома никого не было, обошлось без жертв и пострадавших.