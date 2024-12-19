Бывшего замначальника ИК-37 отправили в колонию на 12 лет

Бывшего сотрудника системы краевого ФСИН, напомним, обвиняли в получении от супруги одного из заключенного часы, стоиостью более 50 тысяч рублей, за разрешение тому передвигаться по территории колонии в одиночку и пользоваться сотовым телефоном. Также через посредника Швареву от супруги того же осужденного в течение года передали более 500 тысяч рублей. Сам обвиняемый свою вину не признал.