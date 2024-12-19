Бывшего замначальника ИК-37 отправили в колонию на 12 лет

В четверг, 19 декабря, Чусовской городской суд вынес приговор бывшему заместителю начальника ИК-37 Андрею Швареву. Его признали виновным в совершении трех преступлений: получение должностным лицом взятки в значительном размере, получение должностным лицом взятки в значительном размере в крупном размере, превышение должностных полномочий.
Как рассказали «КП»-Пермь" в суде, бывшему офицеру назначили наказание в виде 12 лет лишения свободы и штраф в размере 5,5 миллионов рублей.
Бывшего сотрудника системы краевого ФСИН, напомним, обвиняли в получении от супруги одного из заключенного часы, стоиостью более 50 тысяч рублей, за разрешение тому передвигаться по территории колонии в одиночку и пользоваться сотовым телефоном. Также через посредника Швареву от супруги того же осужденного в течение года передали более 500 тысяч рублей. Сам обвиняемый свою вину не признал.
В пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю добавили, что Шварева лишили специального звания и запретили занимать должности на государственной службе в системе правоохранительных органов и органов уголовно-исполнительной системы на 10 лет.