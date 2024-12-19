Кроссовер снес плитку в тоннеле в результате ДТП в Астане (видео)

Кадры ДТП появились в Telegram-канале Astanovka98. Автор сообщил, что на пересечении улицы Бараева и проспекта Республики произошло ДТП, в результате которого пострадала облицовка туннеля. На кадрах видно поврежденный автомобиль и часть обрушившейся стены туннеля.
«Водитель автомобиля марки Omoda при спуске в туннель по улице Бараева не справился с рулевым управлением и совершил наезд на керамические плитки стены. В результате происшествия пострадавших нет. Собранный материал в отношении водителя будет направлен в суд для рассмотрения», — прокомментировали случившееся в полиции города.
Что делать при попадании в ДТП
На сайте «Электронного правительства» говорится, что в случае ДТП необходимо:
- удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
- включить «аварийную сигнализацию» и установить знак аварийной остановки;
- если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
- вызвать сотрудников административной полиции (102 — если нет пострадавших/112 — если есть, и страховых агентов).
По прибытии сотрудники полиции должны оформить все материалы дела:
- составить схему ДТП;
- протокол осмотра места ДТП;
- административный протокол;
- отобрать объяснения;
- направить водителей на медицинское освидетельствование.