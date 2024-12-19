Кроссовер снес плитку в тоннеле в результате ДТП в Астане (видео)

«Водитель автомобиля марки Omoda при спуске в туннель по улице Бараева не справился с рулевым управлением и совершил наезд на керамические плитки стены. В результате происшествия пострадавших нет. Собранный материал в отношении водителя будет направлен в суд для рассмотрения», — прокомментировали случившееся в полиции города.