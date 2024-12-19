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Кроссовер снес плитку в тоннеле в результате ДТП в Астане (видео)

Водитель кроссовера не справился с управлением и повредил стену тоннеля на одной из улиц Астаны — разбились керамические плитки, передает NUR.KZ.

Источник: Telegram-канале Astanovka98

Кадры ДТП появились в Telegram-канале Astanovka98. Автор сообщил, что на пересечении улицы Бараева и проспекта Республики произошло ДТП, в результате которого пострадала облицовка туннеля. На кадрах видно поврежденный автомобиль и часть обрушившейся стены туннеля.

«Водитель автомобиля марки Omoda при спуске в туннель по улице Бараева не справился с рулевым управлением и совершил наезд на керамические плитки стены. В результате происшествия пострадавших нет. Собранный материал в отношении водителя будет направлен в суд для рассмотрения», — прокомментировали случившееся в полиции города.

Что делать при попадании в ДТП

На сайте «Электронного правительства» говорится, что в случае ДТП необходимо:

  • удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
  • включить «аварийную сигнализацию» и установить знак аварийной остановки;
  • если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
  • вызвать сотрудников административной полиции (102 — если нет пострадавших/112 — если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники полиции должны оформить все материалы дела:

  • составить схему ДТП;
  • протокол осмотра места ДТП;
  • административный протокол;
  • отобрать объяснения;
  • направить водителей на медицинское освидетельствование.