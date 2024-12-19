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У самолета Красноярск — Уфа в небе возникли проблемы с гидросистемой

Экипаж доложил о неисправности.

Источник: Комсомольская правда

У самолета, летевшего из Красноярска в Уфу, возникла техническая неисправность. Экипаж доложил диспетчеру о том, что они наблюдают проблемы с гидросистемой.

Как поясняет ТГ-канал «Авиаинцидент», 18 декабря капитан самолета сообщил, что временами появляется индикация низкого давления во 2-й гидросистеме. Экипаж принял решение лететь до аэропорта Уфы и выполнил все предписания.

Пострадавших при инциденте нет.

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