«Ростовский маньяк» может избежать тюрьмы: с чем это связано

Задержанный по подозрению в нападении на школьника и в убийстве 21-летней девушки житель Ростова-на-Дону Владислав К. может избежать лишения свободы по приговору суда. Об этом сообщает РИА «Новости».
По счастливой случайности, третьей потенциальной жертве удалось избежать гибели. Она и помогла поймать преступника, вовремя сообщив о происшествии в правоохранительные органы. Нападения мужчина совершил на улице Орбитальная в Ростове-на-Дону и на улице Венеры в соседнем Аксайском районе.
О 26-летнем Владиславе К. известно, что ранее его судили за кражу. Мужчина окончил школу № 99 в Северном жилом массиве Ростова-на-Дону. Он работал на автомойке, но имел большие проблемы с долгами. Микрофинансовым организациям он задолжал крупную сумму, следует из публикаций в региональной прессе. Некоторые МФО, по данным СМИ, даже внесли парня в свой «черный список».
Ресурс «Privet-Rostov» пишет, что Владислав до этих событий проходил курс лечения в психиатрической больнице. Учитывая отсутствие всяких мотивов для совершения нападений, судебно-психиатрическая экспертиза может признать молодого человека невменяемым. В этом случае, если он не отдавал отчета себе во время совершения преступлений, вместо исправительной колонии его могут отправить на принудительное лечение в психиатрическую больницу закрытого типа.
Одна из таких больниц находится под Новочеркасском в Ростовской области. В нее помещают, в том числе, и преступников, признанных невменяемыми. Тогда срок освобождения Владислава будет зависеть от того, как скоро врачебная комиссия признает его вылечившимся от психического заболевания или не представляющим опасности для общества.