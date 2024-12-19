«Ростовский маньяк» может избежать тюрьмы: с чем это связано

Ресурс «Privet-Rostov» пишет, что Владислав до этих событий проходил курс лечения в психиатрической больнице. Учитывая отсутствие всяких мотивов для совершения нападений, судебно-психиатрическая экспертиза может признать молодого человека невменяемым. В этом случае, если он не отдавал отчета себе во время совершения преступлений, вместо исправительной колонии его могут отправить на принудительное лечение в психиатрическую больницу закрытого типа.