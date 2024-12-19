Квартиры лишилась алматинка из-за действий мошенников

Как сообщает медиапортал МВД, в Алматы раскрыто мошенничество, в результате которого местная жительница потеряла свою квартиру. По данным ведомства, злоумышленники обманули местную жительницу, после чего она обратилась в полицию. Пострадавшая отметила, что сотрудники отдела дознания управления полиции Медеуского района проделали профессиональную работу, расследуя случай, связанный с незаконным лишением квартиры.
«Хочу выразить свою благодарность полиции за высокий профессионализм, терпеливое отношение и человечность. Я горжусь тем, что в наших правоохранительных органах работают настоящие специалисты своего дела: отзывчивые и чуткие люди, которые не могут остаться равнодушными к чужой боли», — поделилась потерпевшая, обратившаяся к руководству департамента полиции города Алматы с благодарственным письмом.
Отметим, что по ст. 190 УК РК мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается: штрафом в размере до 1000 МРП (3 692 000 тенге); исправительными работами в том же размере; привлечением к общественным работам на срок до 600 часов; ограничением свободы на срок до двух лет; лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.
Согласно пункту 2 части 4 статьи 190 УК, мошенничество в особо крупном размере наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет или без такового.