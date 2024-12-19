Квартиры лишилась алматинка из-за действий мошенников

Отметим, что по ст. 190 УК РК мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается: штрафом в размере до 1000 МРП (3 692 000 тенге); исправительными работами в том же размере; привлечением к общественным работам на срок до 600 часов; ограничением свободы на срок до двух лет; лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.