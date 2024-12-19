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В Железнодорожном районе Ростова-на-Дону вспыхнул частный дом

На Амбулаторной в Ростове вспыхнул частный дом, выгорело 50 кв. метров.
Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 19 декабря, в Ростове-на-Дону, в районе проспекта Сиверса, вспыхнул частный дом. Сейчас пожарные еще работают на месте происшествия, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По данным ведомства, пламя разгорелось на Амбулаторной, 8 А. Вызов поступил в 14:09, в 14:28 распространение огня остановили на площади в 50 кв. метров. К этому минуте полную ликвидацию пожара пока не объявляли.

На месте от МЧС работают 15 человек, используется четыре единицы техники. Предварительно, погибших и пострадавших нет.

Напомним, ранее в Ростовской области при пожаре в частном доме погибла 59-летняя женщина.