Волгоградец трижды поменял фамилию из-за долга в 80 тысяч, но попался

В Волгоградской области судебный пристав вычислил хитрого должника, который трижды сменил фамилию из-за долгов. Как сообщили V102.RU в ГУФССП России по региону, за мужчиной числилась задолженность перед кредитором, а также по налогам и штрафам ГИБДД в сумме 80 тысяч рублей.