Волгоградец трижды поменял фамилию из-за долга в 80 тысяч, но попался

— Чтобы скрыться от своих обязательств, он трижды поменял фамилию, причем за короткий срок, из-за чего ответы на запросы в кредитные организации, контролирующие и регистрирующие органы, позволяющие установить имущественное положение гражданина, приходили отрицательные, — рассказали в ведомстве.
Однако мужчина все же попался. Пристав установил последнюю фамилию должника, в результате на его банковские счета был наложен арест. После этого волгоградец сам пришел к приставам и погасил всю задолженность.