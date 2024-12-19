В Уфе доставили в больницу пострадавшего на территории школы ученика

В Уфе на территории одной из школ пострадал мальчик. Школьника доставили с серьезными травмами в больницу.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Уфы, на место инцидента выехал зампрокурора Кировского района Денис Гафиятуллин. Ему предстоит установить причины и обстоятельства травмирования ребенка.
Добавим, что по факту случившегося надзорное ведомство начало проверку. Оно намерено дать оценку руководству школы.
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