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В Уфе доставили в больницу пострадавшего на территории школы ученика

По факту случившегося начата проверка.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе на территории одной из школ пострадал мальчик. Школьника доставили с серьезными травмами в больницу.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Уфы, на место инцидента выехал зампрокурора Кировского района Денис Гафиятуллин. Ему предстоит установить причины и обстоятельства травмирования ребенка.

Добавим, что по факту случившегося надзорное ведомство начало проверку. Оно намерено дать оценку руководству школы.

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