Жуткий случай в Молдове: В Кишиневе брат убил свою сестру и месяц держал ее тело дома — в шоке даже полиция и психиатры

Представители Генеральной прокуратуры (ГП) сообщают, что уголовное расследование завершено, а обвинительное дело передано в суд.
"Согласно первоначальным данным расследования, 3 октября 2024 года, примерно в 08:00, в частном доме, расположенном в секторе Центр столицы, было обнаружено безжизненное тело женщины в состоянии разложения, с признаками насильственной смерти. Личность погибшей была установлена, ею оказалась 28-летняя гражданка Республики Корея.
В ходе уголовного расследования было установлено, что вечером 11 сентября 2024 года обвиняемый, находясь в доме, который его сестра арендовала у гражданина Молдовы, по неизвестным причинам нанес своей сестре 9 ножевых ранений, которые привели к ее смерти.
Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, установлено, что обвиняемый страдает хроническим прогрессирующим психическим заболеванием.
Согласно отчету: «Он не способен осознавать свои действия и управлять ими, следовательно, не может действовать с рассудком». Комиссия судебных экспертов пришла к выводу, что обвиняемый действовал в состоянии невменяемости", — говорится в сообщении, опубликованном Генеральной прокуратурой.
Прокуроры намерены ходатайствовать перед судом о применении мер медицинского характера с строгим наблюдением в рамках Костюженской психиатрической больницы.