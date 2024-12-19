Жуткий случай в Молдове: В Кишиневе брат убил свою сестру и месяц держал ее тело дома — в шоке даже полиция и психиатры

В ходе уголовного расследования было установлено, что вечером 11 сентября 2024 года обвиняемый, находясь в доме, который его сестра арендовала у гражданина Молдовы, по неизвестным причинам нанес своей сестре 9 ножевых ранений, которые привели к ее смерти.