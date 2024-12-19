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В Уфе толпа детей забила младшеклассника в лицее № 160

В Уфе толпа детей забила младшеклассника в лицее № 160. Ребенка вынесли из школы на носилках.

Как сообщают в Минздраве РБ, ребенок находится в реанимации. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.

Сообщается, что четвероклассники, толпой до 15 человек, избили мальчика младших классов. В школе уже работают инспекторы по делам несовершеннолетних, которые выявляют всех участников драки. Также на место выехал заместитель прокурора Кировского района Уфы Денис Гафиятуллин. Начата прокурорская проверка.

«Надзорным ведомством будет дана оценка соблюдению требований безопасности при ведении образовательного процесса, а также организованной в школе профилактической работе с детьми», — отметили в пресс-службе прокуратуры.

Прокуратура