В Уфе толпа детей забила младшеклассника в лицее № 160

Сообщается, что четвероклассники, толпой до 15 человек, избили мальчика младших классов. В школе уже работают инспекторы по делам несовершеннолетних, которые выявляют всех участников драки. Также на место выехал заместитель прокурора Кировского района Уфы Денис Гафиятуллин. Начата прокурорская проверка.