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Столкновение поездов под Мурманском: подробности о происшествии

Машинист грузового состава и его помощник задержаны, а РЖД собираются выплатить компенсации родственникам погибших и оплатить лечение пострадавших.

Илья Полонский
Автор Новости Mail
Столкновение поездов под Мурманском.
Источник: Телеграм-канал

По предварительной версии, причиной столкновения двух поездов в Мурманской области могло стать самопроизвольное движение грузового состава. Такую версию озвучивает ряд СМИ РФ со ссылкой на представителей экстренных служб.

Днем 18 декабря 2024 года на станции Княжая в Мурманской области грузовой состав врезался в двухэтажный пассажирский поезд, следовавший из Мурманска в Санкт-Петербург. В результате несколько вагонов и грузового, и пассажирского поездов сошли с рельс.

Из-за крушения пострадал 31 человек. Четырнадцать пассажиров госпитализировали в больницы Мурманской области, состояние 10 из них оценивается как тяжелое. Среди пострадавших есть пятеро детей. Известно, что погибли два человека. Одна из погибших, 54-летняя Елена, родом из Луганска. Ее сын, военнослужащий, в настоящее время участвует в специальной военной операции. Пассажирку зажало вагоном, она скончалась по дороге в больницу. По сообщению RT, сын погибшей собирается забрать и увезти ее тело в родной регион.

Еще один пассажир умер уже в медицинском учреждении. Кроме того, опасения вызывает состояние ряда госпитализированных с тяжелыми травмами пациентов. Родным погибших компания «РЖД» выплатит компенсации в размере 2,2 млн рублей. Кроме того, перевозчик предоставит бесплатное лечение и реабилитацию пострадавшим пассажирам в ведомственных медицинских учреждениях.

Следственные органы уже задержали машиниста грузового состава и его помощника. Сотрудников железной дороги подозревают в нарушении правил безопасности перевозок, повлекшем смерть двух и более лиц. В ходе следственных действий будут устанавливаться все обстоятельства произошедшего. По некоторым данным, грузовой состав находился в неисправном состоянии, поэтому важно определить, кто отвечал за подготовку его к эксплуатации и проверял соответствие требованиям безопасности перевозок.