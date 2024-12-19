Столкновение поездов под Мурманском: подробности о происшествии

По предварительной версии, причиной столкновения двух поездов в Мурманской области могло стать самопроизвольное движение грузового состава. Такую версию озвучивает ряд СМИ РФ со ссылкой на представителей экстренных служб.
Днем 18 декабря 2024 года на станции Княжая в Мурманской области грузовой состав врезался в двухэтажный пассажирский поезд, следовавший из Мурманска в Санкт-Петербург. В результате несколько вагонов и грузового, и пассажирского поездов сошли с рельс.
Из-за крушения пострадал 31 человек. Четырнадцать пассажиров госпитализировали в больницы Мурманской области, состояние 10 из них оценивается как тяжелое. Среди пострадавших есть пятеро детей. Известно, что погибли два человека. Одна из погибших, 54-летняя Елена, родом из Луганска. Ее сын, военнослужащий, в настоящее время участвует в специальной военной операции. Пассажирку зажало вагоном, она скончалась по дороге в больницу. По сообщению RT, сын погибшей собирается забрать и увезти ее тело в родной регион.
Еще один пассажир умер уже в медицинском учреждении. Кроме того, опасения вызывает состояние ряда госпитализированных с тяжелыми травмами пациентов. Родным погибших компания «РЖД» выплатит компенсации в размере 2,2 млн рублей. Кроме того, перевозчик предоставит бесплатное лечение и реабилитацию пострадавшим пассажирам в ведомственных медицинских учреждениях.
Следственные органы уже задержали машиниста грузового состава и его помощника. Сотрудников железной дороги подозревают в нарушении правил безопасности перевозок, повлекшем смерть двух и более лиц. В ходе следственных действий будут устанавливаться все обстоятельства произошедшего. По некоторым данным, грузовой состав находился в неисправном состоянии, поэтому важно определить, кто отвечал за подготовку его к эксплуатации и проверял соответствие требованиям безопасности перевозок.