Столкновение поездов под Мурманском: подробности о происшествии

Из-за крушения пострадал 31 человек. Четырнадцать пассажиров госпитализировали в больницы Мурманской области, состояние 10 из них оценивается как тяжелое. Среди пострадавших есть пятеро детей. Известно, что погибли два человека. Одна из погибших, 54-летняя Елена, родом из Луганска. Ее сын, военнослужащий, в настоящее время участвует в специальной военной операции. Пассажирку зажало вагоном, она скончалась по дороге в больницу. По сообщению RT, сын погибшей собирается забрать и увезти ее тело в родной регион.