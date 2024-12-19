КНБ задержал с поличным председателя суда

Как сообщается в официальном Telegram-канале Верховного суда РК, сегодня, 19 декабря 2024 года, в результате совместной операции Комитета национальной безопасности и отдела внутренней безопасности Судебной администрации РК в Петропавловске задержан с поличным председатель специализированного межрайонного экономического суда Северо-Казахстанской области Б. при получении крупной взятки в сумме 15 тысяч долларов США за положительное решение суда в пользу заинтересованной стороны.