Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

КНБ задержал с поличным председателя суда

В Петропавловске задержан с поличным председатель специализированного межрайонного экономического суда Северо-Казахстанской области, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд РК.

Источник: Nur.kz

Как сообщается в официальном Telegram-канале Верховного суда РК, сегодня, 19 декабря 2024 года, в результате совместной операции Комитета национальной безопасности и отдела внутренней безопасности Судебной администрации РК в Петропавловске задержан с поличным председатель специализированного межрайонного экономического суда Северо-Казахстанской области Б. при получении крупной взятки в сумме 15 тысяч долларов США за положительное решение суда в пользу заинтересованной стороны.