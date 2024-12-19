В Башкирии разыскивают подозреваемого в убийстве 70-летнего мужчину

В Башкирии ищут подозреваемого в тяжком преступлении 70-летнего уроженца деревни Гаделово Хайбуллинского района 70-летнего Мамбетова Вахита Абдулловича. Как сообщает пресс-служба МВД по РБ, сельчанина подозревают в убийстве.
Ведомство обратилось к жителям республики с просьбой помочь с поисками мужчины.
— Если Вы обладаете информацией о местонахождении подозреваемого, просьба звонить в дежурную часть МВД по РБ (347) 279−39−02 или в ближайшее отделение полиции, либо по телефону доверия МВД по РБ — 8 (347) 279−32−92, — сказали в МВД.
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