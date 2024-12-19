Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии разыскивают подозреваемого в убийстве 70-летнего мужчину

МВД Башкирии объявило в розыск подозреваемого в тяжком преступлении.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии ищут подозреваемого в тяжком преступлении 70-летнего уроженца деревни Гаделово Хайбуллинского района 70-летнего Мамбетова Вахита Абдулловича. Как сообщает пресс-служба МВД по РБ, сельчанина подозревают в убийстве.

Ведомство обратилось к жителям республики с просьбой помочь с поисками мужчины.

— Если Вы обладаете информацией о местонахождении подозреваемого, просьба звонить в дежурную часть МВД по РБ (347) 279−39−02 или в ближайшее отделение полиции, либо по телефону доверия МВД по РБ — 8 (347) 279−32−92, — сказали в МВД.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.