Врачи центра общественного питания Уфы перечислили признаки вкусных мандаринов

Стало известно, как выбрать качественные и вкусные мандарины. По словам медиков Республиканского Центра общественного здоровья и медицинской профилактики в Уфе, при покупке цитрусовых необходимо руководствовать несколькими важными правилами. Тогда наслаждение главным новогодним фруктов будет максимальным.
Так, при покупке необходимо тщательно осмотреть фрукт. Покупайте плоды, если они ароматные, упругие и равномерно окрашены.
— Чем светлее плод тем кислее мякоть. Хвостик с зелеными листьями не является показателем свежести мандаринов, — поделились секретом врачи Центра.
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