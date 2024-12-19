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Врачи центра общественного питания Уфы перечислили признаки вкусных мандаринов

В Уфе врачи рассказали, как выбрать вкусные мандарины.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, как выбрать качественные и вкусные мандарины. По словам медиков Республиканского Центра общественного здоровья и медицинской профилактики в Уфе, при покупке цитрусовых необходимо руководствовать несколькими важными правилами. Тогда наслаждение главным новогодним фруктов будет максимальным.

Так, при покупке необходимо тщательно осмотреть фрукт. Покупайте плоды, если они ароматные, упругие и равномерно окрашены.

— Чем светлее плод тем кислее мякоть. Хвостик с зелеными листьями не является показателем свежести мандаринов, — поделились секретом врачи Центра.

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