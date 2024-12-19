В Новосибирске судят бойца ММА, который подозревается в убийстве женщины и ребенка

Следующее заседание по делу назначено на 26 декабря 2024 года на 11:00. Оно пройдет в открытом режиме, в ходе которого планируется оглашение обвинительного заключения.
Информация об этом размещена в официальной группе «Суды общей юрисдикции» во «ВКонтакте».
Фарход Рахимзоде предъявлены обвинения в разбое (пункты «б, в» части 4 статьи 162 УК РФ) и убийстве двух лиц, в том числе малолетнего, с особой жестокостью, сопряженном с разбоем (пункты «а, в, д, з, к» части 2 статьи 105 УК РФ).
По версии следствия, преступления были совершены в январе 2024 года в Новосибирске и Новосибирской области. Потерпевшими стали женщина, с которой обвиняемый состоял в отношениях, и ее 10-летняя дочь. Женщина была убита 20 января 2024 года, после чего Рахимзода похитил принадлежащие ей денежные средства и автомобиль. Ребенок был задушен на следующий день.
Обвиняемый был задержан через несколько дней после происшествия на территории Республики Казахстан. Тела жертв были обнаружены на территории Новосибирской области в конце января и начале февраля 2024 года.