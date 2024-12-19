В Новосибирске судят бойца ММА, который подозревается в убийстве женщины и ребенка

По версии следствия, преступления были совершены в январе 2024 года в Новосибирске и Новосибирской области. Потерпевшими стали женщина, с которой обвиняемый состоял в отношениях, и ее 10-летняя дочь. Женщина была убита 20 января 2024 года, после чего Рахимзода похитил принадлежащие ей денежные средства и автомобиль. Ребенок был задушен на следующий день.