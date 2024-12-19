Воронежский студент отсидит 16 лет за госизмену и диверсию

Напомним, также в декабре 2024 года в Воронеже вынесли приговор диверсанту из Беларуси. 26-летний Степан М. поджег подстанцию в Тульской области, которая выгорела не полностью. Аналогичную попытку он совершил в Воронеже, но она не удалась, так как диверсанта задержали. Он получил 15 лет. Три из них он проведет в тюрьме и еще 12 — в колонии строгого режима. Кроме того, диверсант обязан будет возместить ущерб от поджога подстанции в Тульской области.