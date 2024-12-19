Воронежский студент отсидит 16 лет за госизмену и диверсию

19-летнему студенту (видимо, теперь уже бывшему) Воронежского лесотехнического университета Ивану М. вынесли приговор за госизмену и диверсию. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре России.
Решение вынесли во 2-м Западном окружном военном суде. Ивана М. признали виновным в нескольких преступлениях. Началось все с того, что в ноябре 2023 года студент через мессенджер вступил в переписку с представителями украинского военизированного объединения. Иван М. заполнил анкету, предоставив свои персональные данные, и согласился выполнять любые поручения на территории России. Затем его обещали переправить на Украину.
Выполняя поручения кураторов, уголовное дело в отношении которых выделили в отдельное производство, М. установил место склада одной из волонтерских организаций, занимающихся помощью военным РФ, принимающим участие в СВО. И слил информацию в Незалежную.
В январе 2024 года М. расклеил в Советском районе Воронежа листовки якобы от администрации города. В них была ложная информация о предстоящих бомбовых ударах со стороны ВСУ по местам массового скопления людей.
Также в январе М. поджег шкаф магистральной связи в целях затруднения движения по этому участку железнодорожных составов с военной техникой для СВО. Студент прошел обучение, в ходе которого узнал способы совершения диверсий на объектах железнодорожной инфраструктуры. В феврале 2024 года он вскрыл металлический корпус шкафа магистральной связи в Советском районе Воронежа, поджег его и убежал.
Суд приговорил Ивана М. к 16 годам лишения свободы. Первые четыре года он будет отбывать в тюрьме, а затем в колонии строгого режима. После освобождения свобода М. будет ограничена на 1,5 года.
Напомним, также в декабре 2024 года в Воронеже вынесли приговор диверсанту из Беларуси. 26-летний Степан М. поджег подстанцию в Тульской области, которая выгорела не полностью. Аналогичную попытку он совершил в Воронеже, но она не удалась, так как диверсанта задержали. Он получил 15 лет. Три из них он проведет в тюрьме и еще 12 — в колонии строгого режима. Кроме того, диверсант обязан будет возместить ущерб от поджога подстанции в Тульской области.