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Дело о жесткой посадке самолета в аэропорту Сочи рассмотрит суд

Уголовное дело о жесткой посадке направили в суд.

Дело о жесткой посадке самолета в аэропорту Сочи рассмотрит суд, сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Следствие установило, что днем 18 августа обвиняемый, управлявший воздушным судном, совершил ошибку во время посадки. В результате самолет, прилетевший из Пулково в Сочи, приземлился с вертикальной перегрузкой и касанием земли хвостовой частью.

Сумма ущерба составила более 600 миллионов рублей. В ходе расследования на имущество обвиняемого наложили арест.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, «Азимут» назвал причину жесткой посадки самолета в аэропорту Антальи. На взлетно-посадочной полосе загорелось топливо, которое вылилось из деформированного бака. Сам самолет не горел. Пламя ликвидировали за несколько минут.