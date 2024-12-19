Дело о жесткой посадке самолета в аэропорту Сочи рассмотрит суд, сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
Следствие установило, что днем 18 августа обвиняемый, управлявший воздушным судном, совершил ошибку во время посадки. В результате самолет, прилетевший из Пулково в Сочи, приземлился с вертикальной перегрузкой и касанием земли хвостовой частью.
Сумма ущерба составила более 600 миллионов рублей. В ходе расследования на имущество обвиняемого наложили арест.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.
Напомним, «Азимут» назвал причину жесткой посадки самолета в аэропорту Антальи. На взлетно-посадочной полосе загорелось топливо, которое вылилось из деформированного бака. Сам самолет не горел. Пламя ликвидировали за несколько минут.