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Подозреваемому в убийстве Кириллова предъявили обвинение в терроризме

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Приезжему из Узбекистана Ахмаду Курбанову, подозреваемому в убийстве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерала Игоря Кириллова, предъявили обвинение в терроризме. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Источник: РИА "Новости"

«Курбанову предъявили обвинение по трем статьям — 105, 205 и 222 УК РФ (убийство, террористический акт, незаконный оборот оружия и боеприпасов)», — сказал собеседник агентства.

По данным следствия, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом жилого дома. При взрыве погибли Кириллов и его адъютант. СК РФ возбудил уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 105, 205 и 222 УК РФ (убийство, террористический акт, незаконный оборот оружия и боеприпасов).

В Центре общественных связей ФСБ России сообщили о задержании исполнителя убийства Кириллова. Им оказался гражданин Узбекистана, которому пообещали вознаграждение в $100 тыс. и выезд для проживания в одну из стран Евросоюза.