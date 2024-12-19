Задержанному за убийство Кириллова предъявили обвинение

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Следствие предъявило обвинение гражданину Узбекистана Ахмаду Курбанову, задержанному за убийство начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
«Курбанову предъявлено обвинение по террористической статье», — сказал собеседник агентства.
По его словам, в суд передали ходатайство следователя об аресте фигуранта.
Убийство генерала Кириллова.
Кириллов и его помощник майор Илья Поликарпов погибли при взрыве во дворе жилого дома на Рязанском проспекте в Москве. ЧП произошло во вторник, 17 декабря, около 6:00. По полученным данным, сработала бомба, заложенная в стоящий у подъезда самокат, когда офицеры выходили на улицу.
Спустя сутки стало известно о задержании подозреваемого — гражданина Узбекистана, который приехал в Москву и подготовил теракт по заданию украинских спецслужб. Он сообщил, что за преступление ему пообещали 100 тысяч долларов и выезд в одну из стран Евросоюза.
Возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство», «Теракт», «Незаконный оборот оружия, боеприпасов».