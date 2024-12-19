Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Задержанному за убийство Кириллова предъявили обвинение

Задержанному за убийство Кириллова гражданину Узбекистана предъявили обвинение.

Источник: ФСБ России

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Следствие предъявило обвинение гражданину Узбекистана Ахмаду Курбанову, задержанному за убийство начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

«Курбанову предъявлено обвинение по террористической статье», — сказал собеседник агентства.

По его словам, в суд передали ходатайство следователя об аресте фигуранта.

Уточняется, что для участия в заседании по избранию меры пресечения обвиняемому вызвали переводчика.

Убийство генерала Кириллова.

Кириллов и его помощник майор Илья Поликарпов погибли при взрыве во дворе жилого дома на Рязанском проспекте в Москве. ЧП произошло во вторник, 17 декабря, около 6:00. По полученным данным, сработала бомба, заложенная в стоящий у подъезда самокат, когда офицеры выходили на улицу.

Спустя сутки стало известно о задержании подозреваемого — гражданина Узбекистана, который приехал в Москву и подготовил теракт по заданию украинских спецслужб. Он сообщил, что за преступление ему пообещали 100 тысяч долларов и выезд в одну из стран Евросоюза.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство», «Теракт», «Незаконный оборот оружия, боеприпасов».