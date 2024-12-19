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Вандалы в городах и селах Башкирии разрушают новогодние украшения

В Башкирии вандалы портят новогодние украшения городов и сел.

Источник: Комсомольская правда

Новогодние городки и праздничные украшения, установленные в селах и городах Башкирии продолжают страдать от действий вандалов.

Как рассказали в пресс-службе МинЖКХ республики, в Салавате неизвестные сломали новогоднюю иллюминацию. В Уфе же молодая пара срубила ель, которую посадила местная жительница шесть лет назад и ухаживала за ней. Дерево украшало центральную улицу и радовало горожан.

В селе Малояз Салаватского района до официального открытия вандалы успели сломать фигурку Снегурочки и разорватьгирлянду на скульптуре змеи.

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