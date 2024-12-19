Вандалы в городах и селах Башкирии разрушают новогодние украшения

Как рассказали в пресс-службе МинЖКХ республики, в Салавате неизвестные сломали новогоднюю иллюминацию. В Уфе же молодая пара срубила ель, которую посадила местная жительница шесть лет назад и ухаживала за ней. Дерево украшало центральную улицу и радовало горожан.