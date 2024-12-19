Вандалы в городах и селах Башкирии разрушают новогодние украшения

Новогодние городки и праздничные украшения, установленные в селах и городах Башкирии продолжают страдать от действий вандалов.
Как рассказали в пресс-службе МинЖКХ республики, в Салавате неизвестные сломали новогоднюю иллюминацию. В Уфе же молодая пара срубила ель, которую посадила местная жительница шесть лет назад и ухаживала за ней. Дерево украшало центральную улицу и радовало горожан.
В селе Малояз Салаватского района до официального открытия вандалы успели сломать фигурку Снегурочки и разорватьгирлянду на скульптуре змеи.
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