Капитана танкера «Волгонефть 212» арестовали на два месяца

«По ходатайству следствия капитану нефтетанкера “Волгонефть-212”, обвиняемому в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, в результате чего погиб член экипажа (часть вторая статьи 263 Уголовного кодекса Российской Федерации), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 17 февраля 2025 года», — говорится в релизе.
Суд также избрал меру пресечения капитану второго танкера, потерпевшего крушение в Черном море, — «Волгонефть-239». Он проведет два месяца под домашним арестом.
Пятнадцатого декабря танкеры «Волгонефть-212» с 13 членами экипажа и «Волгонефть-239», на борту которого было 14 моряков, потерпели крушение в районе Керченского пролива. Это произошло из-за шторма, суда столкнулись с сильным шквалистым ветром и волнением моря до семи баллов. В результате аварии произошел разлив нефтепродуктов. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута, по предварительным оценкам, в море вылилось около 3,7 тысячи тонн.
Людей с танкеров эвакуировали, при этом погиб вахтенный матрос «Волгонефти-212». Пострадавших членов экипажей доставили в больницы.
Капитанов обоих судов задержали, Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Нефтепродукты вынесло на берег на протяжении нескольких десятков километров в районе Анапы. Сейчас ведутся работы по очистке территории.