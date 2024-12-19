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Капитана танкера «Волгонефть 212» арестовали на два месяца

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек — РИА Новости. Суд в Симферополе арестовал на два месяца капитана танкера «Волгонефть-212», а капитана танкера «Волгонефть-239» отправил под домашний арест, сообщила пресс-служба крымского главка Следственного комитета.

Источник: РИА "Новости"

«По ходатайству следствия капитану нефтетанкера “Волгонефть-212”, обвиняемому в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, в результате чего погиб член экипажа (часть вторая статьи 263 Уголовного кодекса Российской Федерации), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 17 февраля 2025 года», — говорится в релизе.

Суд также избрал меру пресечения капитану второго танкера, потерпевшего крушение в Черном море, — «Волгонефть-239». Он проведет два месяца под домашним арестом.

Пятнадцатого декабря танкеры «Волгонефть-212» с 13 членами экипажа и «Волгонефть-239», на борту которого было 14 моряков, потерпели крушение в районе Керченского пролива. Это произошло из-за шторма, суда столкнулись с сильным шквалистым ветром и волнением моря до семи баллов. В результате аварии произошел разлив нефтепродуктов. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута, по предварительным оценкам, в море вылилось около 3,7 тысячи тонн.

Людей с танкеров эвакуировали, при этом погиб вахтенный матрос «Волгонефти-212». Пострадавших членов экипажей доставили в больницы.

Капитанов обоих судов задержали, Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Нефтепродукты вынесло на берег на протяжении нескольких десятков километров в районе Анапы. Сейчас ведутся работы по очистке территории.