Капитана танкера «Волгонефть 212» арестовали на два месяца

Пятнадцатого декабря танкеры «Волгонефть-212» с 13 членами экипажа и «Волгонефть-239», на борту которого было 14 моряков, потерпели крушение в районе Керченского пролива. Это произошло из-за шторма, суда столкнулись с сильным шквалистым ветром и волнением моря до семи баллов. В результате аварии произошел разлив нефтепродуктов. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута, по предварительным оценкам, в море вылилось около 3,7 тысячи тонн.