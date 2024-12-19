Решила, что с другими будет лучше, и сама позвонила в «112». Что рассказала мать, оставившая младенца в ТРК

Правоохранителям 35-летняя женщина рассказала, что после первой беременности семь лет назад начала испытывать эмоциональные трудности и даже посещала соответствующего специалиста. В ноябре этого года у нее родился второй ребенок. Мать посещали мысли, что в воспитании она что-то делает не так, и тогда 18 декабря она решила оставить младшего в торговом центре, потому что ей показалось, что с другими людьми ему будет лучше.