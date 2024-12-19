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Трехдневные выходные ждут жителей Башкирии перед Новым годом

В Минтруде напомнили, что у жителей Башкирии будут три выходных перед праздниками.

Источник: Комсомольская правда

Жителей Башкирии ждут трехдневные выходные перед длинными новогодними каникулами. Об этом напомнили в Минтруда.

После шестидневной рабочей недели, которая продлится с 23 по 28 декабря сотрудники, трудящиеся по графику 5/2, уйдет на заслуженный отдых — с 29 по 31 декабря.

Отметим, что 28-ое число сокращенным днем не будет, так как на субботу перенесли рабочий понедельник, 30 декабря.

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