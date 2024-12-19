Многодетная семья осталась без жилья после пожара на Амбулаторной в Ростове

В Ростове-на-Дону многодетная семья осталась без жилья перед Новым годом, это произошло из-за пожара. Детали сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.
Все произошло сегодня, 19 декабря, на улице Амбулаторной, об этом возгорании сообщали немного раньше.
Как выяснили специалисты экстренного ведомства, сначала в частном доме начал моргать свет, и мужчина вышел на улицу посмотреть, в чем дело. К этому моменту из-под кровли уже валил дым от замкнувшей проводки.
Ростовчанин сразу же осознал опасность и бросился в дом за семьей. Он вывел на улицу супругу и троих детей, потом на место происшествия прибыли пожарные.
Жилую постройку от МЧС тушили 15 человек, использовалось четыре спецмашины. Всего выгорело 50 квадратных метров.