Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Многодетная семья осталась без жилья после пожара на Амбулаторной в Ростове

Дом на Амбулаторной в Ростове потушили, без жилья осталась семья с тремя детьми.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону многодетная семья осталась без жилья перед Новым годом, это произошло из-за пожара. Детали сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

Все произошло сегодня, 19 декабря, на улице Амбулаторной, об этом возгорании сообщали немного раньше.

Как выяснили специалисты экстренного ведомства, сначала в частном доме начал моргать свет, и мужчина вышел на улицу посмотреть, в чем дело. К этому моменту из-под кровли уже валил дым от замкнувшей проводки.

Ростовчанин сразу же осознал опасность и бросился в дом за семьей. Он вывел на улицу супругу и троих детей, потом на место происшествия прибыли пожарные.

Жилую постройку от МЧС тушили 15 человек, использовалось четыре спецмашины. Всего выгорело 50 квадратных метров.