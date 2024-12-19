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В Петербурге при получении взятки задержан глава Красносельского района

СК по Петербургу 19 декабря задержал главу Красносельского района Олега Фадеенко Ему, уже под наблюдением силовиков, передавали вятку в 6 млн.

Источник: РИА "Новости"

По данным «Фонтанки», это было плата за общее покровительство от охранной фирмы, выигравшей очередной тендер. Деньги она передала посреднику, давнему знакомому Фадеенко, который был задержан и согласился под контролем силовиков нести деньги дальше. По данным «Фонтанки», Фадеенко вину признал. Допрос продолжается прямо сейчас. Новость дополняется.

СК