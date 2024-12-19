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В канун Нового года в небе над Башкирией взойдет Черная Луна

Черная Луна появится в небе над Башкирией в последний день уходящего года.

Источник: Комсомольская правда

В небе над Башкирией появится Черная Луна. Она взойдет в преддверии 2025 года, 31 декабря. Об этом рассказали в уфимском планетарии.

— В 03:26 по уфимскому времени будет второе в этом месяце новолуние — первое было 1 декабря, — пояснили астрономы.

Как объяснили в планетарии, название спутник Земли получил совсем не астрономов, а так повелось в народе, как и явление Голубой Луны.

— Черная Луна — это промежуток времени между двумя новолуниями, который составляет 29,5 дней, — заключили в планетарии Уфы.

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