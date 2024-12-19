Подпольную нарколабораторию накрыли в Ростовской области

В Ростовской области выявили подпольную нарколабораторию. Также оперативники задержали 24-летнего ростовчанина — организатора нелегальной точки, а также его сообщника — ранее судимого 26-летнего аксайчанина. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.
Подпольная лаборатория находилась на территории арендованного частного дома в Красносулинском районе. Во время обыска в помещении обнаружили почти 1,5 кг наркотиков, различное оборудование и канистры.
Позже 26-летнего аксайчанина поймали около тайника, в котором было спрятано еще около 2 кг наркотиков.
— Таким образом, общий вес партии запрещенного вещества составил 3,5 кг. В отношении задержанных завели уголовные дела по статье, связанной с покушением на незаконные производство и сбыт наркотических средств (ч. 3 ст. 30 УК РФ и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ), — сообщили в полиции.
Подозреваемые сейчас находятся под стражей. Ведется расследование.