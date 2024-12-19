Подпольную нарколабораторию накрыли в Ростовской области

В Ростовской области выявили подпольную нарколабораторию. Также оперативники задержали 24-летнего ростовчанина — организатора нелегальной точки, а также его сообщника — ранее судимого 26-летнего аксайчанина. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.