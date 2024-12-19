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На юге Волгограда из-за воздушной опасности эвакуировали крупный завод

Днем в четверг, 19 декабря, из-за угрозы БПЛА эвакуировали сотрудников промышленного предприятия «Каустик».

Сигнал тревоги вновь прозвучал в Красноармейском районе Волгограда. Сирену включили около 12.30. На промышленных заводах началась эвакуация.

«Персонал был эвакуирован, — рассказали корреспонденту “Волгоградской правды.ру” в пресс-службе “Каустика”. — В цехах остался только сменный персонал, который обеспечивает непрерывный цикл производства».

На предприятии также добавили, что уже в 15.00 на свои рабочие места вернулись все сотрудники.

Ранее «Волгоградская правда.ру» сообщала о том, что жители южной части областного центра периодически слышат звуки сигналов оповещения. Так, утром 26 ноября на предприятии «Каустик» уже объявлялась эвакуация.

МЧС