Автобус с 25 детьми опрокинулся на заснеженной дороге в Челябинской области, есть пострадавшие

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП в Кыштымском городском округе.
Все произошло вечером 19 декабря на 69-м километре дороги Миасс — Карабаш — Кыштым.
Предварительно известно, что в условиях снегопада водитель автобуса не справился с управлением и совершил съезд в кювет, где транспортное средство опрокинулось.
Уточняется, что в салоне было 25 несовершеннолетних, следовавших в сопровождении двух взрослых из Миасса в Снежинск.
Опять же по предварительным данным, в дорожно-транспортном происшествии пострадали три пассажира, погибших нет.
В данный момент на месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Детальная картина ДТП устанавливается.