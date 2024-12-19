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Автобус с 25 детьми опрокинулся на заснеженной дороге в Челябинской области, есть пострадавшие

Автобус с 25 детьми опрокинулся на заснеженной дороге в Челябинской области, есть пострадавшие, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: УГАИ по Челябинской области

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП в Кыштымском городском округе.

Все произошло вечером 19 декабря на 69-м километре дороги Миасс — Карабаш — Кыштым.

Предварительно известно, что в условиях снегопада водитель автобуса не справился с управлением и совершил съезд в кювет, где транспортное средство опрокинулось.

Уточняется, что в салоне было 25 несовершеннолетних, следовавших в сопровождении двух взрослых из Миасса в Снежинск.

Опять же по предварительным данным, в дорожно-транспортном происшествии пострадали три пассажира, погибших нет.

В данный момент на месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Детальная картина ДТП устанавливается.