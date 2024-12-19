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В Ростове-на-Дону спасатели потушили пожар на улице Амбулаторной

В Ростове в Железнодорожном районе спасатели потушили пожар в частном доме.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону спасатели потушили пожар на улице Амбулаторной. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети глава администрации города Алексей Логвиненко.

— По данным спасателей, пожар полностью ликвидирован. Движение автотранспорта по ул. Амбулаторной восстановлено, — рассказал сити-менеджер.

Напомним, пожар случился днем 19 декабря на улице Амбулаторной. Дым от полыхающего дома был виден даже с набережной в центре Ростова. На время тушения пожара было перекрыто движение для автомобилей. Причина пожара устанавливается специалистами.