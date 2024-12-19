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Абхазского депутата лишат неприкосновенности после перестрелки в парламенте

Абхазского депутата Адгура Харазию лишат неприкосновенности после перестрелки в парламенте республики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Генпрокуратуру Абхазии.

Источник: РИА "Новости"

Сейчас надзорное ведомство готовит материалы в Верховной суд для получения заключения о наличии в действиях депутата составов преступлений по двум уголовным статьям.

В Генеральной прокуратуре обратили внимание, что по результатам получения заключения суда в Абхазский парламент будет направлено представление о лишении неприкосновенности и даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении парламентария.

В четверг, 19 декабря, стало известно, что в ходе стрельбы у парламента республики пострадал депутат Кан Кварчия, его коллега Вахтанг Голандзия получил ранения, не совместимые с жизнью. Источник в МВД Абхазии подтвердил ТАСС информацию о двух пострадавших депутатах в результате перестрелки. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.