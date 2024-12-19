Абхазского депутата лишат неприкосновенности после перестрелки в парламенте

В четверг, 19 декабря, стало известно, что в ходе стрельбы у парламента республики пострадал депутат Кан Кварчия, его коллега Вахтанг Голандзия получил ранения, не совместимые с жизнью. Источник в МВД Абхазии подтвердил ТАСС информацию о двух пострадавших депутатах в результате перестрелки. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.