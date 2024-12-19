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Суд арестовал обвиняемого в убийстве генерала Кириллова

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал гражданина Узбекистана Ахмада Курбанова, обвиняемого в убийстве начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний.

Источник: Суды общей юрисдикции города Москвы

«Ходатайство следователя удовлетворить, избрать меру пресечения в виде заключения под стражу до 17 февраля», — огласила решение судья.

Убийство генерала Кириллова

Кириллов и его помощник майор Илья Поликарпов погибли при взрыве во дворе жилого дома на Рязанском проспекте в Москве. ЧП произошло во вторник, 17 декабря, около 6:00. По полученным данным, сработала бомба, заложенная в стоящий у подъезда самокат, когда офицеры выходили на улицу.

Спустя сутки стало известно о задержании подозреваемого — гражданина Узбекистана, который приехал в Москву и подготовил теракт по заданию украинских спецслужб. Он сообщил, что за преступление ему пообещали 100 тысяч долларов и выезд в одну из стран Евросоюза.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство», «Теракт», «Незаконный оборот оружия, боеприпасов».