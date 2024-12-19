ФСБ и спецслужбы Узбекистана устанавливают соучастников убийства Кириллова

Ранее по делу об убийстве Кириллова и его помощника был задержан и арестован гражданин Узбекистана Ахмаджон Курбонов. По его словам, он был завербован спецслужбами Украины за вознаграждение в 100 тыс. долларов и возможность выезда для проживания в одной из стран ЕС.