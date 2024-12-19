ФСБ и спецслужбы Узбекистана устанавливают соучастников убийства Кириллова

«Федеральной службой безопасности в тесном взаимодействии со спецслужбами Республики Узбекистан проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий по установлению возможных соучастников и иных обстоятельств совершения подрыва самодельного взрывного устройства, в результате которого погибли начальник войск РХБЗ Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник майор Илья Поликарпов», — отметили в ЦОС. В ФСБ подчеркнули, что «специальные службы Республики Узбекистан оказывают все возможное содействие».
Как отметили в ФСБ, указанное взаимодействие организовано в ходе оперативного сопровождения расследования уголовного дела, возбужденного Следственным комитетом РФ по ч. 2 ст. 205 (террористический акт), ч. 2 ст. 105 (убийство), ч. 1 ст. 222.1 (незаконное хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств), ч. З ст. 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств) УК РФ.
Ранее по делу об убийстве Кириллова и его помощника был задержан и арестован гражданин Узбекистана Ахмаджон Курбонов. По его словам, он был завербован спецслужбами Украины за вознаграждение в 100 тыс. долларов и возможность выезда для проживания в одной из стран ЕС.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеёв в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным выразил соболезнования в связи с гибелью Кириллова, он охарактеризовал убийство как подлый теракт.