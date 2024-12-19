На Кубани утилизовали более 2,9 тыс. тонн загрязненного мазутом грунта

По данным МЧС России, силами волонтеров спасены 176 птиц, пострадавших от разлива нефтепродуктов после крушения двух танкеров в районе Керченского пролива. К работам по сбору нефтепродуктов привлечено почти 6 тыс. спасателей и волонтеров, а также 255 единиц техники. В пятницу, 20 декабря, МЧС планирует обследовать акваторию с привлечением водолазов, а также продолжать мониторинг береговой линии, сбор и утилизацию загрязненного песка и грунта.