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На Кубани утилизовали более 2,9 тыс. тонн загрязненного мазутом грунта

КРАСНОДАР, 19 декабря. /ТАСС/. Более 2,9 тыс. тонн загрязненного мазутом грунта утилизовано в Краснодарском крае после крушения двух танкеров, сообщили журналистам в пресс-службе Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.

Источник: ТАСС

«В рамках ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с выбросом нефтепродуктов на Черноморское побережье Темрюкского и Анапского районов сегодня продолжались работы по мониторингу. Очищено более 19 км побережья, а также вывезено свыше 2,9 тыс. тонн нефтесодержащих материалов песчано-гравийной смеси», — сказал представитель регионального главка МЧС России.

По данным МЧС России, силами волонтеров спасены 176 птиц, пострадавших от разлива нефтепродуктов после крушения двух танкеров в районе Керченского пролива. К работам по сбору нефтепродуктов привлечено почти 6 тыс. спасателей и волонтеров, а также 255 единиц техники. В пятницу, 20 декабря, МЧС планирует обследовать акваторию с привлечением водолазов, а также продолжать мониторинг береговой линии, сбор и утилизацию загрязненного песка и грунта.

экология