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В Ростове водитель иномарки сбил 19-летнюю девушку

В Ростове в переулке 2-ом Фермерском водитель иномарки сбил девушку.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону водитель иномарки сбил 19-летнюю девушку. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Ростовской области. Происшествие случилось утром 19 декабря в переулке 2-ом Фермерском.

По предварительной информации ведомства, 46-летний водитель автомобиля «Сузуки SX4» сбила 19-летнюю девушку. Она переходила проезжую часть вне пешеходного перехода.

— В результате ДТП пешеход получила травмы и доставлена в медицинское учреждение. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, — прокомментировали в ведомстве.