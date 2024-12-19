В Ростове водитель иномарки сбил 19-летнюю девушку

В Ростове-на-Дону водитель иномарки сбил 19-летнюю девушку. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Ростовской области. Происшествие случилось утром 19 декабря в переулке 2-ом Фермерском.
По предварительной информации ведомства, 46-летний водитель автомобиля «Сузуки SX4» сбила 19-летнюю девушку. Она переходила проезжую часть вне пешеходного перехода.
— В результате ДТП пешеход получила травмы и доставлена в медицинское учреждение. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, — прокомментировали в ведомстве.