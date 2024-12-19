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Шлейф разливающихся нефтепродуктов в Черном море достиг 55 километров

Разлив нефтепродуктов в Черном море после смены ветра в четверг изменил траекторию и сейчас шлейф загрязнения растянулся на 55 километров. Об этом в четверг, 19 декабря, сообщил заведующий отделом дистанционных методов исследований Морского гидрофизического института РАН Сергей Станичный.

Источник: Сергей Мальгавко/ТАСС

— От места затопления части корабля наблюдается на 55 километров. Из-за изменившегося сегодня ветра сначала он идет на север, потом направление меняется, он идет на юго-восток, — заявил Станичный, его слова приводит ТАСС.

Согласно данным, которые он предоставил, шлейф изгибается севернее порта «Тамань» и поселка Волна: отчетливо видно, что загрязнение нефтепродуктами уже проходит и вдоль этой части побережья. При этом утечка фиксируется только из одного танкера, добавил Станичный.

Президент России Владимир Путин назвал крушение танкеров в Керченском проливе, в результате которого мазут появился на побережье Кубани, настоящей экологической бедой. Российский лидер заявил, что он регулярно получает доклады о ситуации в акватории Черного моря после ЧП с танкерами.

экология