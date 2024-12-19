Шлейф разливающихся нефтепродуктов в Черном море достиг 55 километров

Согласно данным, которые он предоставил, шлейф изгибается севернее порта «Тамань» и поселка Волна: отчетливо видно, что загрязнение нефтепродуктами уже проходит и вдоль этой части побережья. При этом утечка фиксируется только из одного танкера, добавил Станичный.