Шлейф разливающихся нефтепродуктов в Черном море достиг 55 километров

— От места затопления части корабля наблюдается на 55 километров. Из-за изменившегося сегодня ветра сначала он идет на север, потом направление меняется, он идет на юго-восток, — заявил Станичный, его слова приводит ТАСС.
Согласно данным, которые он предоставил, шлейф изгибается севернее порта «Тамань» и поселка Волна: отчетливо видно, что загрязнение нефтепродуктами уже проходит и вдоль этой части побережья. При этом утечка фиксируется только из одного танкера, добавил Станичный.
Президент России Владимир Путин назвал крушение танкеров в Керченском проливе, в результате которого мазут появился на побережье Кубани, настоящей экологической бедой. Российский лидер заявил, что он регулярно получает доклады о ситуации в акватории Черного моря после ЧП с танкерами.