Двухлетняя девочка провалилась в канализацию в США

Родителям было отправлено автоматическое электронное письмо, в котором говорилось, что ребенок в группе не обнаружен. Забеспокоившись, мать и отец поехали в детский сад. Только после их приезда воспитатели заметили, что девочки нигде нет. При помощи спасателей девочку нашли спустя час — малышка замерзла и очень испугалась из-за падения. К счастью, она не пострадала, однако судебный иск детский сад всё же получил.