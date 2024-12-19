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Двухлетняя девочка провалилась в канализацию в США

Родители двухлетней девочки из американского штата Техас подали в суд на детский сад, после того как малышка провалилась в канализационную трубу во время занятий.

Источник: Аргументы и факты

Всё произошло ещё первого ноября. Малышка находилась на игровой площадке детского сада «Лайтхаус» и играла с другими детьми. В какой-то момент она провалилась в канализационный люк, на крышке которого была пометка «Опасно, не влезать, внутри смертельно ядовитый газ». Крышка люка не была как-либо зафиксирована, когда девочка наступила на нее.

Родителям было отправлено автоматическое электронное письмо, в котором говорилось, что ребенок в группе не обнаружен. Забеспокоившись, мать и отец поехали в детский сад. Только после их приезда воспитатели заметили, что девочки нигде нет. При помощи спасателей девочку нашли спустя час — малышка замерзла и очень испугалась из-за падения. К счастью, она не пострадала, однако судебный иск детский сад всё же получил.